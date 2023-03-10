Güneydoğu’ya 20 milyar yatırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, 2013'ten bu yana toplam 20 milyar TL'ye yakın yatırıma imza attı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Önümüzdeki 2 yılda 6.5 ila 8 milyar TL arasında yatırım yapacağız. 2013'te yüzde 76 ile devraldığımız kayıp-kaçak oranını yüzde 43'e kadar düşürdük. Kaçağı akıllı şebeke sistemiyle azalttık" dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, toplamda 2.2 milyon tüketiciye hizmet sunduklarını belirten Arvas, "Akıllı şebeke dönüşümü ile toplamda 11.400 megavatsaat kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Ekonomiye toplam katkı 10 yılda 28 milyar TL oldu" diye konuştu. Arvas, il ve ilçe merkezlerinde kayıp kaçak oranının yüzde 30, kırsalda ise bu oranın yüzde 75-80'i bulduğunu belirterek, "Ülke genelinde kayıp kaçak oranı yüzde 13'ün altında" dedi. Arvas, depremde Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki merkezleri depremzede vatandaşların hizmetine açtıklarını, bazı bölgelerde afetten hasar gören elektrik şebekelerini 30 saatte aktif hale getirdiklerini ekledi.