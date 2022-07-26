Günlük ortalama ciro 1.1 milyar TL

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ekonominin itici gücü olan KOBİ'lere kadar geniş bir yelpaze tarafından kullanılan faktoring sektörü, mart sonu itibarıyla 52 şirket, 354 şube ve 4 bine yakın çalışanı ile ekonomiye desteğini artırarak sürdürüyor. 2021'de yüzde 34.4'lük artışla 200 milyar liralık işlem hacmine ulaşan sektör, 2022'nin ilk çeyreğinde büyümesini hızlandırdı.Firmaların kendi ticari alacaklarıyla uygun maliyetli finansmana ulaşmalarını sağlayan sektör, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan seksen binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün 2021'in ilk çeyreğinde 41.8 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 66 artarak 69.5 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama ciro 771.7 milyon lira olarak gerçekleşti. Tatil günleri çıkarıldığında işgünü başına ortalama ciro ise 1 milyar 85 milyon liraya ulaştı.Aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 72 milyar 227 milyon liraya çıkaran sektörün alacakları ise yüzde 60'lık artışla 67.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Faktoring sektörünün özkaynakları, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 milyar 179 milyon liraya ulaştı. Sektörün toplam işlem hacminin, bu yıl 300 liraya ulaşması bekleniyor. Müşteri sayısı 77 bin 963 olan faktoring sektöründe ilk çeyrek sonunda sözleşme sayısı ise 107 bin 716 oldu. Sektörün net kârı ise yüzde 52.7 artarak 686 milyon liraya çıktı.Türkiye Ekonomi Modeli'nin ana lokomotifi olan ilk çeyrekteki büyümenin yarısını tek başına sağlayan ihracatta rekor serisi, faktoring sektöründeki rakamlara da yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde faktoring sektörünün toplam cirosu içerisinde yurtdışının payı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. İlk çeyrekte yurtiçi ciro yüzde 55.3 artarak 56 milyar 652 milyon liraya çıkarken, yurtdışı ciro ise yüzde 140.4 büyümeyi ile 12 milyar 803 milyon liraya fırladı. 2021'in ilk üç ayında yüzde 12.7 olan yurtdışı cironun toplam içerisindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.5'e fırladı.FAKTORİNG şirketleri müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere üç temel hizmet sunuyor. Faktoring, alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. Satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.FAKTORİNG sektöründe ilk çeyrekte işlem hacminin dağılımını bakıldığında, işlemlerin yaklaşık dörtte birinin toptan ve perakende ticaret motorlu araçlar servisinde gerçekleştiği dikkat çekiyor. Söz konusu sektörün geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 26.2 olan işlem hacmindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 23.5 olarak gerçekleşti. Tekstil ve tekstil ürünleri sanayisinin hacimdeki payı yüzde 9.2'den 10.8'e çıkarken, metal ana sanayi ve işlenmiş madde üretiminin payı da yüzde 5.4'ten 7.1'e yükseldi. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün payı yüzde 1.4'ten 2.9'a, elektrikli gaz ve su kaynaklarının payı ise yüzde 1.7'den 2.3'e yükseldiFirmaların alıcı ve satıcı tarafında ticaret hacmi artar.Firmaların vadeli alışveriş imkânları artar.Firmaların bilançoları likit olduğu için bilanço raytingleri artar, finansal piyasalarda gerek itibar gerekse maliyetler açısından avantajlı hale gelirler.Firmaların büyümesi dış kaynaklar yerine yapılan ticari satışlarla gerçekleşmiş, kaynaklar optimum kullanılmış olur.Firmaların şirket işlem kayıtları azalır. Çünkü fatura, muhasebe kayıtları faktor tarafından yapılır.Firmaların bilançolarını sadeleştirir. Stoklar, alacaklar, borçlar azalır bilançolar likit hale gelir.Firmalar ticari işlem anlamında alıcı ve satıcının takip, tahsilat, kayıt gibi iş yükünden kurtulurlar.İthalat ve ihracat tarafında, bütün riskleri faktor üstlendiğinden doğabilecek kur, politik sorunlar,,transfer gibi riskler ortadan kalkar.İhracat işlemlerinde farklı ülkelerdeki alıcılarla ilgili istihbarat ve alıcılara kolay ulaşma imkânı sağlar.