Günsel, ekibini büyütmeye devam ediyor

İlk modeli B9'u 2016'da 10 kişilik bir ekiple geliştirmeye başlayan Günsel'de 300 kişilik mühendis, tasarımcı ve üretim personeli çalışıyor. Bütün çalışmalarını yılsonunda seri üretime geçme hedefiyle sürdüren Günsel, üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019'da tamamlayan Günsel'in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı Lefkoşa'da tamamlandı. Makina kurulum süreci devam eden ikinci faz üretim tesisi, 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete alınacak. 2022'nin sonunda seri üretime başlayarak 2027'de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Günsel'de seri üretimle birlikte çalışan sayısının da bine ulaşacağı öngörülüyor.

Üretim tesislerinin ikinci faz yatırımını faaliyete alarak, seri üretime bir adım daha yaklaşmak için gün saydıklarını ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Seri üretime yaklaştıkça, ekibimizi de büyütmeye devam ediyoruz. YDÜ'nün olanak ve birikimlerinden de yararlanarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere gençleri yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bugün 300'e ulaşan Günsel ekibi seri üretimle birlikte 1000'e ulaşacaktır. Geleceği şekillendirecek bu özel projede bizimle aynı yolda yürüyecek yetenekleri aramıza katılmaya davet ediyorum" dedi.