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Giriş Tarihi: 6.1.2022 16:51 Son Güncelleme: 6.1.2022 16:53

GÜNSEL test sürüşleri yeni yılda da devam ediyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
GÜNSEL test sürüşleri yeni yılda da devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleşen test sürüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Yerinizi ayırtın, GÜNSEL’i test edin!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, yeni yılda da ilk modeli B9'u halkla buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar, aralarında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, iş ve medya dünyasından pek çok ismin yer aldığı 2 bin 500'den fazla kişinin test ettiği GÜNSEL, sürüş konforu ve performansı ile tam not almayı başardı.

ONLİNE RANDEVU
Geçtiğimiz ay, Londra'da düzenlenen London EV Show'da dünya ile buluşan GÜNSEL, her hafta Çarşamba günü düzenlediği test sürüşleri ile de halkla buluşmaya devam ediyor. GÜNSEL B9 ile yakından tanışmak ve test sürüşüne katılmak isteyen herkes Lefkoşa Dereboyu'nda yer alan GÜNSEL Showroom'dan ya da drive.gunsel.com.tr adresinden randevu oluşturabiliyor. Her Çarşamba saat 09.00-11.00 saatleri arasında yapılan sürüşler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

DAVET ETTİ
Geçen ay, GÜNSEL'i Londra'da dünya ile buluşturarak büyük bir gurur yaşadıklarını hatırlatan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Halkımızı GÜNSEL'mizle buluşturarak performansını ve konforunu birinci elden deneyimlemelerini istiyoruz. GÜNSEL'in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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GÜNSEL test sürüşleri yeni yılda da devam ediyor
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