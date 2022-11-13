Gurbetçi çift geleneksel Türk ebru sanatını Almanlara öğretiyor

Almanya'ya iş gücü göçü ile gelen ailesiyle çocukluğundan beri Nürnberg'de yaşayan Ümit Gümrükçü (64), kendisi gibi gurbetçi bir ailenin oğlu olan Abdurrahman Gümrükçü (74) ile tanışıp yuva kurdu.

Nürnberg'de Türk kültüründen hiçbir zaman kopmayan Gümrükçü çifti, yaşadıkları kente 14 yıl önce gelen bir ebru sanatçısı sayesinde geleneksel Türk sanatına ilgi duymaya başladı.

Kısa süren kursla yetinmeyen çift, bu sanatı yakından tanımak için geldikleri Türkiye'de, bir süre ebru sanatının usta isimlerinden eğitim aldı.

Kendilerini geliştirerek Almanya'ya dönen çiftten Ümit Gümrükçü, Nürnberg Belediyesinin sanat merkezinde ebru kursu açtı.

Eşinin de desteğiyle Almanlara ve Nürnberg'de yaşayan diğer yabancılara ebru sanatını sevdiren Gümrükçü, hobi olarak başladığı geleneksel Türk sanatını, kursa kayıt yaptıran çok sayıda kişiye öğretmeye başladı.

Haftanın belirli günleri, rengarenk boya kutuları ve çeşit çeşit fırçalarıyla ebru teknesinin başına geçen Gümrükçü çiftinin hazırladığı, sudan ebru kağıdına yansıyan desenler yabancıların ilgisini çekti.

Ebru sanatının inceliklerini Türk çiftten öğrenen Nürnberglilerin kursa ilgisi de her geçen gün arttı.

"EBRU SANATI TERAPİ OLDU"

Ümit Gümrükçü, ebrunun ruh sağlığına iyi geldiğini belirterek, "Bu sanata ilk başladığım dönemde öğrendiğim ustama sürekli telefon açıyordum. Sonra kendimi bu sanatta ilerletmek için Almanca, Türkçe ebru sanatı kitapları aldım. Türkiye'de de kurslara, eğitimlere katılarak belgeler aldım. Ebrunun A'dan Z'ye öğretmeni oldum" dedi.

Sanatı, Almanlara ve Nürnberg'de yaşayan diğer yabancılara öğretmek için 14 yıldır çaba gösterdiğini aktaran Gümrükçü, Türk kültürünü, sanatını ve folklorunu, yaşadıkları ülkede tanıttıklarını ifade etti.

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Birçok insan ilgi gösteriyor, bu sanatı terapi gibi görüyorlar. Eşimle beraber Nürnberg kentine kültür elçisiyiz. Biz kültürümüzü herkese tanıtmak istiyoruz. Burada ebru sanatını öğretirken, dini ve resmi bayramlarımızı, Türkçeyi ve Türk geleneklerini de öğretiyorum. Kocaman bir atölyede yanımdaki elemanlarımla beraber eşimde hep destekçim oldu. Eşim, buradaki Alman kurumları ve topluluklarının içinde aktif görev alıyor. Bu sanata Almanların ilgi göstermesinde eşimin emeği çok fazla."

Abdurrahman Gümrükçü ise 46 yıllık eşi ile Türk ve Alman kaynaşması için çaba harcadıklarını anlattı.

Almanya'da geniş bir çevresi olduğunu belirten Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Bu sanat bizim özümüz. Buradaki siyasetin içindeyim ve bu çevremden yararlanarak sanatımızı, kültürümüzü tanıtıyoruz. Hep birlikte barış ve huzur içinde yaşamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te eserlerimizden oluşan büyük bir sergi açmak için hazırlanıyoruz. Sanat dostane ilişkiler için bir köprüdür. Bu anlamda, ebru sanatı çok kıymetli ve değerli. Ebruyu tanıtan, sevdiren eşimle gurur duyuyorum."