Haberleşme sektörü yüzde 19 büyüdü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdüğünü bildirdi. Kovid-19'a rağmen sektördeki ivmenin hız kesmediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Mobil abone sayısı da 87 milyona dayandı. Fiber
altyapı uzunluğu da 455 bin kilometreyi aştı" ifadesini kullandı. İnternete taşınan her hizmetin, şebekelerde kullanılan veri miktarı ve bağlantı sayısına artış olarak yansıdığını kaydeden Karaismailoğlu, taleple gelen büyümenin fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.
FBER 455 BİN KM
Yapılan yatırımların sektöre etkisine dikkati çeken Karaismailoğlu, 2021'in üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirlerinin yüzde 19 artarak 23.8 milyar lirayı aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, işletmecilerce yapılan yatırımların toplam tutarının 3.6 milyar lira seviyelerinde olduğuna işaret ederek, "Mobil abone sayısı 86.9 milyon olurken, abone yaygınlığının yüzde 104 olduğu belirlendi. Bu abonelerin 80.8 milyonu 4.5G abonesidir." ifadesini kullandı. Bu çeyrekte ise 2.6 milyon numara taşındığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Toplam genişbant internet abone sayımız 69.7 milyonu mobil olmak üzere 87.5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32.2 ile 'Eve Kadar Fiber
' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10,8'lik bir oranla 'Kablo İnternet
' abone sayısı takip etti. Ortalama data kullanımı 206 GByte oldu."