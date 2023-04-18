HAK-İŞ’ten Türk Kızılay kan bağışı kampanyasına destek

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı ziyaret ederek kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kan bağışındaki azalmadan duydukları tedirginliği belirterek, "HAK-İŞ olarak kan bağışı konusunda elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.

Kan bağışı konusundaki duyarlılığa HAK-İŞ'in her zaman destek vereceğinin altını çizen Arslan, "Üyelerimize sürekli olarak kan bağışı yapılması konusundaki hassasiyetimizi

anlatıyoruz. Kan bağışının sürekli yapılması noktasında çağrılar yapıyoruz. Bütün HAK-İŞ'li dostlarımızı, mensuplarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

Kınık da desteklerinden dolayı HAK-İŞ'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Malumunuz memleketimiz asrın felaketi ile sınanıyor. Afet bölgesindeki kan merkezlerimiz zarar gördü ve personellerimiz afetzede oldu. Kan hizmetlerimizin 10 ilde etkilenmesi ve özellikle ramazan dönemlerinde düşen kan bağışları nedeniyle bu dönemde biz de alarm verdik. Bu alarm neticesinde çok hızlı şekilde duyarlı yurttaşlarımız kan bağış noktalarına koştu ve stoklarımızı tekrar asgari stokun üzerine çıkardılar. Rehavete kapılmadan kan bağışımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üyeleri de bize destek taahhüdünde bulundular. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üyelerine desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum."