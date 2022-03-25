Halcilerden zincir market uyarısı

Türkiye
Halciler Federasyonu (Türkhal) Başkanı Yüksel
Tavşan, 5 zincir marketin 10 binlerce mağazası ile sebze-meyve üreticisinin elindeki ürünü istediği fiyattan topladığını ve böylece üretimi ele geçirmeleri riski bulunduğunu söyledi. Türkhal Başkanı Tavşan, "5 tane market grubuna Türkiye bırakılırsa, 10 binlerce mağazaya sahip olurlarsa bu doğru olmaz. İddia ederek söylüyorum üretimi ele geçirebilirler. Bizim 60 milyon tona yakın sebzemeyve üretimimiz var, bunun yüzde 95'i küçük üreticilerde. Bu küçük üreticilerimiz pazarlama konusunda müthiş zora düşebilirler. Çünkü üreticinin elindeki malı istedikleri fiyattan alabilecek bir güce sahipler" dedi.
FİYATI VATANDAŞ BELİRLEYECEK
Sebze ve meyve fiyatlarının Avrupa
'da Türkiye'den daha pahalı olduğunu söyleyen Tavşan, "Tüm dünyada alım gücü düştü ve bu nedenle sebze-meyve yurtdışında çok daha pahalı. Muzdan başka ucuz olan bir şey yok" dedi. Yaklaşan Ramazan ayı
öncesinde de vatandaşı temkinli alışveriş yapmaya çağıran Tavşan, ayçiçek yağı
ve şekerde olduğu gibi spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşın normal zamanda ne kadar tüketim yapıyorsa, bunu muhafaza etmesi gerektiğini söyledi. Hava şartlarını soğuk gitmesinin de fiyatlar üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu kaydeden Tavşan, "Ramazan'da maalesef şöyle bir şey oluyor. Oruçluyken talep çok yüksek oluyor. Tüketici bir anda talebi yükseltince fiyatlar yükselir. Biz hep bunun için Ramazan Bayramı
başında dikkat edilmesi konusunda uyarırız tüketicileri. Tüketicinin fiyeat oyununa gelmemesi lazım. Kanaatim sebze meyve hava şartları ısınırsa böyle 20-30'lu fiyatlarda olmaz, belki olmayan bir ürün çıkarsa arasında ekilmeyen dikilmeyen onda olabilir ama yüksek fiyat bu şekilde olmaz" diye konuştu. Mutfakların vazgeçilmezi patates, soğan, domates, salatalık, limon gibi 8-10 ürünün destek kapsamına alınması ve bir fiyat dengesinin oturtulması gerektiğini söyleyen Tavşan, "Belli ürünlerde yazlık kışlık 8-10 ürün çok fazla değil. Halkın alım gücü olmasını istiyorsak mutlaka üreticinin desteklenmesi lazım. Fiyatlar da ona göre istikrarlı seviyede olur. Bu memlekette vatandaş soğan-patatesi kaça yemeli ona göre üretimden tüketime planlanmalı. Üreticinin de yarınından endişesi olmamalı. 'Bunu satabilir miyim, satamaz mıyım?' endişesi olmamalı. Üreticinin burada belki taban fiyata benzer sigorta sistemi ile korunması lazım" ifadelerini kullandı.