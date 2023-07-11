Halkalı-Ispartakule hızlı tren tünel açma çalışmaları düzenlenen törenle başlatıldı





Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryollarını 2003 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak tespit ettik. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıktık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibarıyla, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın; 8 bin kilometre ile yüzde 60'ını sinyalli, yüzde 40'ını ise elektrikli hale getirdik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattı sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatlarını hizmete aldık. Son olarak 26 Nisan'da Ankara-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine hızlı tren ağıyla bağlamış olduk. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye yükseltmiş olacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.