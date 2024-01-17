Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkalı-Kapıkule arası 1.5 saate inecek
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Halkalı-Kapıkule arası 1.5 saate inecek

Halkalı-Kapıkule arası 1.5 saate inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimindeki yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını belirtirken, "İlk etap olan Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



Çerkezköy-Kapıkule arasındaki kesimde incelemelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Halkalı-Kapıkule arası 1.5 saate inecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA