Halkalı-Kapıkule arası 1.5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimindeki yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını belirtirken, "İlk etap olan Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Çerkezköy-Kapıkule arasındaki kesimde incelemelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" dedi.