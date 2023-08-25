Halkbank, 3. kez ‘Yılın En İyi Finans Kurumu’ seçildi

İş dünyasının en saygın ödül programlarından biri olarak kabul edilen International Business Awards'ta (Uluslararası İş Ödülleri) Halkbank, 8'i altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere, toplam 20 ödül kazandı. "Yılın Finans Kurumu" kategorisinde altın, "Yılın Bankası" kategorisinde gümüş ödüle layık görülen Halkbank, üst üste 3 yıl zirvede yer alarak Türk bankacılığının dünya çapında marka değerini artırdı. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere yenilikçi çözümler üreten ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen Halkbank'a Stevie Awards ödül organizasyonundan 5 ödül geldi. "Avrupa'da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı" ile "Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi" kategorilerinde altın, "Çevre Alanında Başarı" kategorisinde gümüş, "Sürdürülebilirlik Liderliği" ve "Ürün İnovasyonunda Başarı" kategorilerinde bronz ödül kazanan bankanın sürdürülebilirlik ekosistemine yaptığı güçlü katkı da tescillendi.