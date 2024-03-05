Halkbank, Üreten Kadınlar Ödül Töreni düzenliyor

Halkbank'ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarının seçtiği girişimciler ödülleriyle buluşacak.

Tören, İstanbul Hilton Bomonti Hotel, Convention Center'da saat 12.00'da başlayıp 17.00'a kadar devam edecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine dört bir yanında, girişimci kadınlarımızla buluştuk; binlerce kadının hayatına dokunarak, Türk Bankacılık tarihinde anlamlı bir ilke imza attık.

Şimdi de projemizin en önemli parçalarından biri olan Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ni 5 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından oluşan jürinin belirlediği girişimcilerin ödüllendirileceği törenimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız."