Halkbank’a bankacılık alanında ‘Yılın İklim Lideri’ ödülü verildi

İklimdeğişikliğiyle mücadele hedefiyle 2019'da kurulan Bizim Dünyamız Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yılın İklim Liderleri Ödülleri'nde, Halkbank bankacılık alanında İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu. Halkbank, söz konusu ödüle operasyonel faaliyetleri ve bankacılık hizmetleriyle gelecek nesillerin daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunmasından dolayı layık görüldü. Dünyanın yaşanabilir, yaşamın sürdürülebilir olması için katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi: "Entegre yönetime Sıfır Atık yönetim sistemini de dahil ederek faaliyet yürüten bir kurum olarak sürdürülebilir bankacılık çalışmalarında birçok ilke imza atıyoruz. Banka olarak, ülkemizde sıfır atık standartlarını ilk gerçekleştiren kurumlardan biri olduğumuz gibi, kadın girişimcilerimizin sıfır atık bazlı projelerini destekliyor ve kadın girişimci ödül programlarımızda ayrı bir kategori oluşturarak bu alandaki başarılı çalışmaları ödüllendiriyoruz."