Halkbank’ın aktifi 2.2 trilyona ulaştı

Halkbank2023 sonunda aktif büyüklüğünü, 2022'ye göre yüzde 57.7 artışla 2.2 trilyon TL seviyesine çıkardı. Banka, bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise, yüzde 61.6 artışla 1.9 trilyon TL'ye yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, küresel ekonominin, resesyon endişeleri ve finansal göstergelerdeki dalgalanmalarla geçirdiği bir dönemi, ülkenin dirençli ekonomisi, güçlü liderliği ve rekabet avantajıyla büyüyerek geride bıraktığının altını çizdi.Arslan, KOBİ'lerin güvenli limanı olduklarının altını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ülkemiz, istiklalden istikbale giden yolda bir asrı geride bırakırken, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkârımızın, girişimcilerimizin gayretiyle ekonomimizin güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. KOBİ kredileri büyüklüğümüz 2023'te 615.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. KOBİ kredileri alanındaki yüzde 19 pazar payımız ile sektörümüzün lider KOBİ bankası olmaya devam etmekteyiz. Güçlü finansal altyapımızla, KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkârımızın, girişimcilerimizin yanında olmaktan, ekonomimizi büyütmek için çalışmaktan ve ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." Halkbank'ın esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını en iyi bilen banka olduğunu belirten Arslan, "Bankamızın kuruluş harcında esnafımızın alın teri ve emeği var. Bugün bankamızda kredili esnaf sayımız 841 bin iken, esnaf kredi büyüklüğümüz ise 235.1 milyar TL'ye ulaşmış durumda" açıklamasını yaptı. Arslan, 2021 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden 142 bini aşkın girişimciye 25 milyar TL kredi kullandırdıklarını vurguladı.Arslan, bankanın girişimciliği desteklediğini belirterek, "Sürdürülebilir kalkınma için öncelikli hedefimiz ülkemizde yüzde 14 düzeyinde seyreden kadın girişimciliği oranını dünya ortalaması olan yüzde 35 seviyesine çıkarmak. 2021'de hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 217 bin kadın girişimciye ulaşarak 57 milyar TL finansal destek sunduk" dedi.Osman Arslan, 2023 yılında, üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, "Halkın Bankası olarak, üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma yönelik desteğimiz sürecek, yerli ve milli kalkınma stratejilerinin ülkemiz ekonomisine katkı sunması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.