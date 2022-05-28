Halkbank’tan 125 bin kadın girişimciye 13.5 milyar TL destek

Halkbank tarafından kadın girişimcilere ilham olmak ve onları cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları" İzmir'de gerçekleştirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadınlarımızı ekonomik açıdan geliştirmenin, sosyal dokumuzu daha güçlü hale getireceği gibi makroekonomik kalkınmamızı da destekleyeceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi açıkladık" dedi.Arslan, sosyal yapıyı güçlendirmenin yolunun da kadınları ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Uygun koşullarda finansman imkânı sunmaya odaklanan Kadın Girişimci Destek Paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluşturdu. İlk yıl için öngördüğümüz 100 bin kadın girişimci hedefimizi aşarken, 125 bin kadın girişimciye eriştik ve 13.5 milyar liralık kredi hacmini yakaladık. Üreten Kadınlar toplantılarımızla 8 kentimizi ziyaret ettik. Girişimcilerimizle bir araya gelerek onları iş hayatı için yüreklendirdik. Kadın girişimciliği ekosistemini geliştirmek amacıyla Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı hayata geçirdik. Ayrıca, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Üreten Kadınlar Akademisi'ni devreye aldık."Kadınlar için sağladıkları desteklere Ege Bölgesi'nde ilginin yüksek olduğuna işaret eden Arslan, "İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 21 bin 800'den fazla kadın girişimcimiz faydalandı. Ege Bölgesi'nde 2.7 milyar TL kredi hacmine ulaşıldı" dedi.