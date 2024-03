Halkbank’tan 220 bin kadın girişimciye 58.5 milyar TL destek

Halkbank'ın Türkiye Yüzyılı'na değer katan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Sağladığı istihdam ile ön plana çıkan, "Yaparım" diyerek hayallerini üretime dönüştüren, sıfır atık ve sürdürülebilirlik proje sahibi kadınlara ödülleri önceki gün verildi. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bugüne kadar kredi desteğinde bulunduğumuz kadın girişimci müşterilerimizin yıllık ortalama cirolarını yüzde 66, ihracat hacimlerini de yüzde 56 artırdılar. Müşterilerimizin istihdama katkısına baktığımızda ise, kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağladıklarını görmekteyiz" dedi.İmalattan sanayiye, eğitimden turizme, moda tasarımından yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren kadınları, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için desteklerini ifade eden Arslan, Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilere finansman sağladıklarını, devreye almaya hazırlandıkları "Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi" ile de ihracatçı kadın girişimcileri destekleyeceklerini söyledi.Halkbank Genel Müdürü Arslan, son 2 yılda Türkiye'ye ve bankaya kadın girişimciliği ile cinsiyet eşitliği konularında uluslararası alanda 10 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandırdıklarının altını çizdi.Arslan, "Kadın girişimciler için hazırladığımız bir diğer yenilikçi ürün de 'Üreten Kadınlar Değişken Fonu'. Kadın girişimciliği ekosisteminin ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, kadın dostu şirketlere yatırım yapılarak kadınların iş yaşamındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla çıkardığımız bu fonun yüzde 80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören, kadınların istihdam ve yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikaları oluşturacak" diye konuştu. Arslan, 2021 yılından bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 220 bin kadın girişimciye 58.5 milyar TL finansal destek sunduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikâyesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmamıza yeni eklenen kategorimiz, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadınlarımıza özel olarak eklendi ve Master Class Eğitim Programı'mızı da hayata geçirdik. Master Class Eğitim Programı'mızla girişimci kadınlarımız gönüllü danışmanlık veren alanında uzman ve başarılı kadın girişimcilerden birçok konuda eğitim aldılar."AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "22 yılda kadınların sosyal ve siyasi alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi önceliğimiz. 2028 sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40.1'e istihdam oranını da yüzde 36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisinin potansiyelini gerçekleştirmesinin tek yolunun kadınların çok daha aktif bir şekilde iş hayatına katılmasından geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız konuşmasında kadınların iş gücüne katılım oranının son 20 yılda yüzde 27'den 36'ya çıktığını belirtti, bu çok değerli tabi ki. Ama yeterli değil" diye konuştu. OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranının ortalama yüzde 66 olduğunu kaydeden Şimşek, "Eğer Türkiye'de de OECD ortalamalarına ulaşırsak yani yüzde 66'ya çıkarsa Türkiye'nin milli geliri yüzde 20 daha yüksek olur. Bu ne demek? İlave, 210 milyar dolar GSYH demek" ifadelerini kullandı. Kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasında olduklarını vurgulayan Şimşek, "Halkbank ailesini tebrik ediyorum. Kadınların eğitiminin önceliklendirilmesi de zaten hükümetimizin çok önemsediği konulardan. Bir miktar pozitif ayrımcılık gerekiyor" diye konuştu.Teması 'Hayatı Dokuyan Kadınlar' olan törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emek sarf eden, üreten, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hükümet olarak kadınların siyasette, akademide, kamusal alanda ve iş hayatında mevcudiyetlerinin artmasına büyük önem veriyoruz. Kadınların ülke ekonomisi ve yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri bu anlayışla eğitimden adalete yerel yönetimlerden sosyal hizmetlere her alanda kadınları güçlendirecek politikaları kararlılıkla hayata geçirdik. Özellikle iş hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırdık. Kadının iş gücüne katılım seviyesini yüzde 27'den 36'ya, istihdamdaki kadın sayısını ise 6 milyondan 10.5 milyona taşıdık. Kadınıyla erkeğiyle 85 milyon elele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."ÜRETEN Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne mesaj gönderen Emine Erdoğan ise, kadınların dönüştürücü gücünün tarihin akışına yön verdikçe Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüneceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Kadınlarımıza yapılan her yatırımın aslında yarınlarımızı inşa edeceği ve daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılacağı inancıyla bütün sektörlerde kadın istihdamını artırmak için projeler geliştirdiğimiz günlerden, girişimci kadınlarımızın muhteşem fikirlerini yarıştırdıkları bir döneme ulaşmış olmamız hepimizi gururlandırıyor. Tüm kadınlarımı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.