Halkbank’tan kadın girişimcilere 14,4 milyar TL kredi destek paketi

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın dördüncüsü, Marmara Bölgesi'ni temsilen Kocaeli'de gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 11 ili kapsayan Marmara Bölgesi'nde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 36 bin 847 kadın girişimciye 3,4 milyar TL finansman sağlandığını, Türkiye genelinde ise; 131 bin 787 kadın girişimcinin 14,4 milyar TL'lik destekten yararlandığını duyurdu.

Halkbank tarafından 2021 yılında, kadınların girişimcilik faaliyetlerine katkıda bulunarak; ekonomik alanda daha etkin var olmaları adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin desteği ile başlatılan Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci etabın yeni durağı; İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın ardından Marmara Bölgesi'nin sanayi şehri Kocaeli oldu.

Buluşmada konuşma yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Türkiye genelini değerlendirdiğimizde kadın girişimci desteklerimize yönelik ilginin yoğunluğunu ve kadınların iş hayatına dahil olma isteklerinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarımızın iş dünyasına katılımlarını sağlamak ülke ekonomisinin kalkınması için oldukça önem taşımaktadır. Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi duyurduk ve işletmelerimize uygun koşullarda finansman imkânı sunduk. Desteklerimiz, kadın girişimci ekosistemine büyük yarar sağlayan projelerden birine dönüşmüştür" dedi.

Halkbank olarak kadın girişimci sayısının ve kadın istihdamının artırılması adına çalışmalara yıl boyunca devam edileceğini belirten Osman Arslan, "Buluşmalarımızda kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelerek onları yüreklendirdik ve hayallerinin gerçekleşmesine destek olduk. Üreten Kadınlar Akademisi ile girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına dijital ortamda bilgi akışı sağladık. Kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla da Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı hayata geçirdik" diye konuştu.

MARMARA BÖLGESİ'NDE 36 BİN 847 KADIN GİRİŞİMCİ KREDİ KULLANDI

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamız misyonunun bir parçası olarak kadınlarımızın üretkenliklerini desteklemek, iş hayatına katılmalarına destek olmak, kendi iş yerlerini kurabilmelerine kolaylık sağlamak ve var olan işletmelerini daha ileriye taşımak için seferber olduk. Sağladığımız destekler, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Marmara Bölgesi'nde de yoğun ilgi gördü. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerimizden 36 bin 847 kadın girişimcimize toplam 3,4 milyar TL kredi kullandırdık. Türkiye genelinde ise; 131 bin 787 kadın girişimciye ulaşarak 14,4 milyar TL'lik kredi desteği sağladık" dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK, GENÇ GİRİŞİMCİLERE KREDİ İMKANI

Halkbank, genç girişimcileri de iş hayatına dahil etmek için projelerini sürdürüyor. Bu projeler ışığında genç girişimci kredileri hakkında da bilgiler paylaşan Arslan; "Halkbank olarak gençlerimizi her zaman destekledik ve önümüzdeki dönemde de gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Halkbank Üreten Kadınlar Kocaeli Buluşması'nda, Genç Girişimci Destek Paketi'nden faydalanan girişimci kadınlara, üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi.

İLHAM VEREN KADINLAR VE MARKA KOOPERATİFLER PANELLERİ DÜZENLENDİ

Üreten Kadınlar Buluşmaları'nda bu sene kooperatifler de öne çıkıyor. Kooperatiflerde markalaşmanın öneminin vurgulandığı buluşmalar çerçevesinde Kocaeli'de Marmara Bölgesi'nden kooperatif temsilcileri ile bir araya gelinerek, markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Halkbank Üreten Kadınlar Kocaeli Buluşması'nda "Marka Kooperatifler" ve "İlham Veren Kadınlar" panelleri düzenlendi. Şafak Tükle moderatörlüğünde gerçekleşen "Marka Kooperatifler" panelinde, başarı elde etmiş kadın kooperatiflerinin temsilcileri deneyimlerini aktardı. Nar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Acar, S.S. Gönen Merkez, Hasanbey ve Tuzakçı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yetkin Var ve Marmara Kooperatifler Birliği Birlik Başkanı Nuket Özcan panelin konuşmacıları arasında yer aldılar.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" paneline ise; Leras Tekstil Genel Müdürü Betül Eren Işık, D-Stil Mermer Dış Ticaret Kurucusu Dilek Akbarpour Karaoğlan ve Homemade Aromaterapi Kurucusu Aslı San Bilgin katıldı.