Halkbank’tan üreten kadınlar yarışması

Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021'de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni açıklayan ve dokuz ilde düzenlediği "Üreten Kadınlar" zirveleri ve toplantılarıyla desteğini yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022'de daha da ileriye taşıyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme programı hazırlayan banka, bu doğrultuda "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nı düzenliyor. Kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik desteklerini genişleteceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Türkiye'nin en köklü bankası olarak ülkenin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla bu yarışmayı başlattık" dedi.
KADINLAR BORCUNA SADIK
Kredi Destek Paketi'nin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması'nı, yarışmanın jüri üyeleriyle birlikte İstanbul
'da düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Osman Arslan, kurguladıkları finansal imkânlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla 88 bin 500 kadın girişimciye 8.6 milyar lirayı bulan kredi kullandırdıklarını belirtti. Arslan, verilen desteklerinin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğunu söyledi. Harika başarı öykülerine tanıklık ettiklerini aktaran Arslan, "Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022'ye kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk. Bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz. Kadın girişimcilerimizde yüzde 99.6'lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak isterim. Kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu. Halkbank Genel Müdürü Arslan, nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını belirtti. Arslan, bünyelerinde kurulan ve kadın girişimcilere geniş bir yelpazede sürekli eğitim desteği sunacak olan "Üreten Kadınlar Akademisi" çatısı altında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verileceğini anlattı.
BAŞVURULAR WEB SİTESİNDEN YAPILACAK
YARIŞMANIN jüri üyeleri Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, BEE'O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir
, Big Chef's Kurucusu Gamze Cizreli
, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz
, Seza Çimento
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık
ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz isimlerinden oluşuyor. Yarışmaya başvurular, bankanın web sitesinden gerçekleşecek. Yarışmada nakdi ve özel ödüllerin yanı sıra ayni ödüller de verilecek. Yarışmacılara eğitim, medya iletişim paketi ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketi sunulacak.
İKİ GÜNDE 100 MİLYAR LİRAYI GEÇEBİLİR
ARSLAN, toplantı sonrası Türk Lirası'nı koruma ve destekleme amaçlı atılan adımlar ile döviz kuruyla ilgili görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Aslan, şunları kaydetti: "Halkımızın kur korumalı mevduat hesaplarına çok ciddi bir eğilimi var. Kur korumalı mevduat hesapları toplam 91-92 milyar TL'yi buldu. 1-2 gün içinde 100 milyar TL'yi geçebileceğini düşünüyoruz. Çok önemli bir ürün. Bu sistemin ekonomiye, ülkenin üretimine, milli paramızın değer kazanmasına faydası oluyor. Vatandaşlarımız sisteme güvensinler, kazanan Türkiye olacaktır. Biz ülkemizi üretim ihracat istihdam yatırım noktasında daha ileri seviyeye taşıyacağız."