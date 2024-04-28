Harcama azalacak, verimlilik artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da geniş kapsamlı bir çalışması bulunduğunu kaydetti.Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte gerekli olan ama şu anda anlamını kaybetmiş kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi" dedi.Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz. Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün artırıldığı bir programımız var."