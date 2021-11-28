“Harcamalar TSS desteği ile yük olmaktan çıkıyor”

SAĞLIĞIN sadece pandemi gibi kriz dönemlerinde değil her dönemde en öncelikli konu olması gerektiğine dikkat çeken Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi son 1,5 yılda bize öğretti ki; her şeyden önce güvence altına almamız gerekenlerin başında kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı geliyor. Sağlık harcamaları giderek artış göstererek mali giderlere ek bir yük oluştursa da bütçe dostu olan tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi özel olarak geliştirilmiş sigorta ürünleri, SGK
ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alarak sigortalılara güvence sağlıyor" dedi. "COVID-
19'dan kaynaklanan tedavi masrafları dahil olmak üzere tamamlayıcı sağlık sigortalarının sağladığı geniş teminatlarla giderek artan sağlık harcamaları yük olmaktan çıkıyor" diyen Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta olarak müşteri odaklı yaklaşımları ile sigortalılara güvence sağlamayı ilke edindiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda COVID19'dan kaynaklanan tedavi fark ücretlerinin de Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
ürününün geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerde poliçe teminatları çerçevesinde karşılandığını vurgulayan Kırmızı, "Doğa Sigorta olarak sigortalılarımızı ve sigortalı adaylarımızı yalnız bırakmayarak COVID-19'dan kaynaklanan tedavi fark ücretlerini de Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerde poliçe teminatlarına dahil ettik" dedi.