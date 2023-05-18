Hastaneyi bir tıkla hastaya getiren teknoloji: ‘Healthverse PanoramicWEB’

Türk Telekom ile Healthverse PanoramicWEB iş birliği ile tele sağlık alanının öncü ve yerli dijital platformu, Liv Hospital'da hastaların ve sağlık sektörünün hizmetine sunuldu. Healthverse PanoramicWEB platformu sayesinde hastalar, dünyanın herhangi bir yerinden hasta danışmanı rehberliğinde hastaneyi 360 derece gezebiliyor, doktoruyla görüşerek yapılacak tedavi ile ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları dijital bir ortamda çevrim içi olarak bir araya getiren Healthverse PanoramicWEB'de sağlık çalışanları, hastanede olmasalar dahi yazılım sayesinde hastanenin içine dijital olarak klonlanarak, görevlerini yerine getirebiliyor.

"HEALTHVERSE PANORAMİCWEB İLE YABANCI HASTA ORANININ İKİ KATINA ÇIKMASINI HEDEFLİYORUZ"

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Healthverse PanoramicWEB sayesinde hem Türkiye'nin sağlık turizminde hem de Liv Hospital'ın yabancı hasta oranının bir sene içinde iki katına çıkabileceğine dikkat çekti. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, "Biz Liv Hospital olarak, Healthverse PanoramicWEB ile hastalarımızın bire bir sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyerek ve ihtiyaçları olan tedaviyi anlatarak son teknolojik donanıma sahip hastanelerimizi gösterme fırsatı bulduk. Böylece hastalarımız hem onları en iyi şekilde anladığımızı ve geldiklerinde A'dan Z'ye hangi süreçlerin onları beklediğini uluslararası hasta danışmanlarımızdan, doktorlarımızdan birebir deneyimleyerek dinlediler ve gördüler. Bu, bize olan güveni inanılmaz destekledi. Şimdiden Healthverse PanoramicWEB üzerinden yaptığımız görüşmeler sonucunda hastaların tercihi olduğumuzu görmek bize büyük mutluluk veriyor. Hem yurtdışından gelen hasta sayısının artmasında hem de tele sağlık alanında milat oluşturacak bir platform olan Healthverse PanoramicWEB ile bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"SAĞLIK ALANINDA İNOVASYON EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ve insan odaklı yaklaşımımızla çözümler sunmaya devam ederken, yenilikçi dijital çözümler ile iş birlikleri yapıyoruz. Özellikle dijitalleşmenin tüm iş süreçlerinde daha aktif olduğu günümüzde teknolojimizi seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda işletmelerin de mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunuyor; donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerine kadar tek bir noktadan ve uçtan uca çözümler oluşturuyoruz. İşletmelerin dijital yolculuklarına destek olurken, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alandaki öncü teknolojinin de destekçisiyiz. İşletmelerin küresel rekabette öne çıkmaları için dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunduğumuz gibi uluslararası arenada geçerli yenilikçi fikirleri ve teknolojileri geliştiriyor ve destekliyoruz. Healthverse PanoramicWEB gibi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren girişimlerle birlikte sağlık sektöründe önemli bir projenin hayata geçmesinden de mutluluk duyuyoruz."

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL İLETİŞİM VE PAZARLAMA ALANINDA HASTANEYİ BİR TIKLA HASTAYA GETİREN TEKNOLOJİYİ YARATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Healthverse PanoramicWEB Kurucu Ortağı Beliz Teoman Ünay, "Dijital altyapı çözüm ortağımız Türk Telekom ile birlikte, tele sağlık alanında dijital iletişim ve pazarlamada oyunun kurallarını değiştirecek yepyeni bir platform oluşturduk; bu sağlık sektörü için yeni bir milattır" dedi. Ünay şöyle devam etti: "Healthverse PanoramicWEB, sağlık alanında 'online deneyim' tanımını yeni bir boyuta taşıyor. Gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki ayrımı birbirine yaklaştıran bir uygulama olarak öne çıkan dijital platformumuz, Türkiye'nin sağlık alandaki gücünü uluslararası çapta pekiştiriyor. Healthverse PanoramicWEB tüm özellikleriyle sağlık sektöründe dijital iletişim ve pazarlama alanında hastane-hasta ilişkisini en üst düzeyde kurabilmeyi sağlayan yenilikçi bir platform. Ortağım Ulaş Aksan ile birlikte platformumuzu her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz."

HEALTHVERSE PANORAMİCWEB ZİYARETÇİLERİNE SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ

Ziyaretçiler, Healthverse PanoramicWEB sayesinde diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla 360 derece kameralarla boyutsal hale getirilmiş mekânı gezebiliyor, yüz yüze görüşme imkânının da bulunduğu sanal gerçekliği bir yönetici eşliğinde veya tek başına deneyimleyebiliyor. Admin eşliğinde ziyaretlerini yapan kişiler sorularını anlık olarak sorabilirken, tek başlarına yaptıkları gezilerde tüm teknolojik detayların yer aldığı Healthverse PanoramicWEB'in içine yerleştirilen bilgi ve videolara eşzamanlı olarak ulaşabiliyor. Bu sistemle düzenlenecek seminer, konferans, fuar gibi organizasyonlarla birçok katılımcının ve şirketin masrafları azalıyor, herkes için bütçe tasarrufu sağlanıyor.

Healthverse PanoramicWEB Nedir?

*Dijital sağlık platformu Healthverse PanoramicWEB, hastane, hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları; 360 derece gezme imkanıyla çevrimiçi olarak bir araya getiren bir uygulamadır. Hasta alacağı sağlık hizmetini, kullanılacak teknolojiyi ve hastaneyi birebir görerek hasta danışmanları rehberliğinde görüşme yapabilir, doktorundan bilgi alabilmektedir.

*Dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Healthverse PanoramicWEB'e internetin olduğu her yerden sadece gönderilen linki tıklayarak hiçbir program indirmeden kolayca bağlantı kurabilmektedir.

*İster VR gözlük, ister cep telefonu, ister bilgisayardan Healthverse PanoramicWEB'e kolaylıkla bağlanmak mümkündür.

Healthverse PanoramicWEB'te hastalar ister tek başına, ister bir hasta danışmanı eşliğinde Liv Hospital'ı gezebilir, istediğinde hasta danışmanına soru sorabilmektedir.

*Healthverse PanoramicWEB'i kullanan sağlık çalışanları hastanede olmasalar dahi yazılım sayesinde hastanenin içine kendilerini dijital olarak klonlayarak hastaneyi bizzat hastalara gezdirebilmektedir.

Healthverse PanoramicWEB üzerinden eş zamanlı olarak farklı dil seçeneklerine göre 360 derece video izlemek mümkündür. Aynı videoyu bir hasta Türkçe izlerken diğer hasta İngilizce izleyebilmektedir.

Healthverse PanoramicWEB 'in yazılımı gerçek lokasyon bazlıdır. Bu sayede Healthverse PanoramicWEB platformuna yeni eklenen bölümler için yeniden yazılıma gerek yoktur. Platform yazılımı itibariyle geliştirilmeye açıktır.

* İşitme engellilerin kullanımı için Healthverse PanoramicWEB'de yazışma modülü mevcuttur.