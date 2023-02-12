Hatay Havalimanı hizmete açılıyor

Depremde ağır hasar gören Hatay Havalimanı pistindeki onarım çalışmalarında sona gelindiği ve havalimanının bugün açılacağı bildirildi. İGA İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Kadri Samsunlu, 150 kişilik ekibin üç gün boyunca aralıksız çalıştığını belirterek, "Koordineli bir biçimde çalışarak Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirdik" diye konuştu.Çalışmalar hakkında bilgi veren Kadri Samsunlu, İGA'nın inşaat ekiplerinin toplamda üç gün boyunca aralıksız çalıştığını; 45 farklı noktaya hızlıca müdahale edildiğini belirtti. Pist üzerinde zarar gören kısımlardaki betonların kaldırılıp yeni beton döktüklerini dile getiren Samsunlu, "72 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA altyapı ve teknik ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, üç gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden onarıldığını söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve açılış için geri sayıma başladık" dedi. Samsunlu, acil yardım malzemeleri taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na inmesinin ve böylece yardımların afet bölgelerindeki depremzedelere bir an önce ulaştırılmasının hayati bir önem taşıdığının da altını çizdi.