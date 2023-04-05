Hatay turizmine Antalya modeli

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden büyük yara alan Hatay'ın kalkınması için özel sektörden bir öneri geldi. Hatay'ı Yeniden Yapılandırma ve Deniz Turizmine Kazandırma Komisyon Başkanı Ömer Niziplioğlu, şehir ekonomisinin kalkınması için deniz turizminin canlandırılması gerektiğini belirterek, "Hatay'daki Samandağ plajı Türkiye'nin en uzun sahili. Dubai'nin 45 km sahili varken, Arsuz-Samandağ arası 50 km. Eğer burası Antalya modelinde olduğu gibi turizmcilere tahsisli bölge olarak açılırsa çok ciddi yatırımcı alır. Burada oteller bölgesi inşa edilirse 800 bin kişiye istihdam sağlayabiliriz. 100-200 bin yataklı bir turizm alanı, yılda 5 milyar dolarlık bir ekonomik girdi sağlıyor" dedi.