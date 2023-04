Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentin birinci etabının açılışı yapıldı

HEP BİRLİKTE BU YARALARI SARACAĞIZ

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hatay'da ve deprem bölgesinde artık ihtiyaç kalmadı denilene kadar sizlerle birlikteyiz" diyen Başkan Altay, "Nerede bir problem varsa, nerede bir sorun varsa onu çözmek için her zaman sizin yanınızda ve yakınınızda olacağız. Konteyner kentimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecemiz ve Bayramımız şimdiden mübarek olsun" sözleriyle konuşmasını bitirdi.



"HATAY SİZİ HİÇ UNUTMAYACAK"



Programda söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Adayı Zehra Eren de şunları kaydetti: "Konya 69 gündür bizi hiç yalnız bırakmadı. Sadece depremi bizimle yaşamadılar. Deprem dışında her an bizimle beraberlerdi. Uğur İbrahim Başkanıma ve tüm Konya'ya çok teşekkür ediyorum. Hatay sizleri hiç unutmayacak."



"BUGÜN İFTİHARLA KONYA'DAN BAHSEDİYORUZ"



AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bugün iftiharla Konya Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Konya'dan bahsediyoruz. Biraz önce başkanımız dile getirdi. Habib-i Neccar Camii, Yasin Suresi'nde var olan, yer alan bir camidir. Bütün Türkiye'nin bildiği camilerden bir tanesidir. Anadolu'daki ilk camidir. İşte Konya ile Hatay arasında öylesine büyük bir bağ kuruldu ki, Habib-i Neccar Hazretlerinden sonra burada Habib-i Neccar Camii'ni ayağa kaldıran Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Biz sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Yine ayrıca ilk günden beri Konyalılar, Hatay'ın yaralarını sarmak için, Hatay'ı ayağa kaldırmak için konteyner lazımsa konteyner getirdiler. Su hatlarının tamiri lazımsa bunu yaptılar. Çadır lazımsa çadır getirdiler. Çorba lazımsa çorba verdiler. Onun için ne kadar teşekkür etsek azdır" sözlerini kullandı.



"CENAB-I HAKK BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER YAŞATMASIN"



AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, "Genel Başkan Yardımcımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hassaten koordinatörlükleri nedeniyle, Hatay'a yapılan hizmetler nedeniyle şehrimiz, ülkemiz, insanımız adına teşekkür ediyorum. Yine Sanayi Odamızın, Ticaret Odamızın, Ticaret Borsamızın, Konya'daki katkıda bulunan diğer kuruluşlarımızın da başkan ve mensuplarına insanımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Meram, Selçuklu, Karatay ve diğer ilçe belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız, Büyükşehir Belediye ekibimizin birçoğunu aylardır burada görüyoruz. Onlara da emeklerine, ellerine sağlık diyorum. Cenab-ı Hakk bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.



"BİRBİRİMİZİN YARASINI SARMAK İÇİN YARIŞ HALİNDEYİZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, böylesine güzel ve büyük bir sofrada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyük bir afetten çıkıyoruz evet. Ama bu afetin bize öğrettiği çok şey var. Nereli olursak olalım, insanız ve hepimiz birbirimizin yarasını sarmak için yarış halindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz bu önemli günlerde bizi sokakta her gördüğü yerde kucaklayan kıymetli Hataylı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Konya olarak büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmalıyız da. Zor zamanda bir araya gelmek, bizim birliğimizi, beraberliğimizi daha da kenetlendirecek en önemli güçlerimizden birisi. Bu vesileyle bu konteyner kentin kurulmasında özellikle hem maddi hem manevi katkısı bulunan Büyükşehir Belediyemize, üç merkez ilçe belediyemize, Sanayi Odamıza, Ticaret Odamıza, Borsamıza, başkanlarımıza ve onların üyelerine hassaten teşekkür ediyoruz. Hepsinin karşılığını hem bu dünyada hem öbür dünyada misliyle karşılarına çıkarsın diyoruz" dedi. Depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde herkesin sahaya indiği kaydeden Usta, "Elhamdülillah yüzümüzün akıyla Hatay'da elimizden gelen her şeyin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Sizden de bu teveccühü gördüğümüz için, bu ilgi ve alakayı gördüğümüz için teşekkür ediyoruz. Ama hedefimiz sizlerin inşallah önümüzdeki sene evlerinize geçmenizi temenni ediyoruz. Onun için canhıraş çalışıyoruz, çabalıyoruz. Verdiğimiz sözlerin hepsini tamamlayacağız" diye konuştu.



"HATAY'IN KONYA'YLA EŞLEŞMESİ BÜYÜK BİR ŞANS"



Hatay Koordinatörü Kütahya Valisi Ali Çelik ise, "6 Şubat sabahında büyük bir imtihanla uyandıktan sonra birçok acıyı, sıkıntıyı, hüznü, o günden itibaren hem siz ailelerinizle birlikte hem tüm Türkiye olarak birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Antakya bölgesinin de Konya ilimizle eşleşmiş olması bizler açısından da, görev yapma açısından da büyük bir şanstı. O gün akşam saatlerinden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve onun koordinasyonunda tüm Konya'nın Hatay'da, Antakya'da, ciddi bir emeği ve mesaisi başladı. İlk andan itibaren, ilk acıların sarılması, arama kurtarmanın başlaması, gıda nakli, gıda ihtiyacının karşılanması, çadır kentlerin kurulması, konteyner kent alanlarının yapılması gibi birçok alanda hem yüreklerini, hem emeklerini, hem de bütün heyecanlarını ortaya koydular. Hep beraber bu yükün azaltılması için çaba gösterdiler. Bu konuda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm belediyelere Konya'mıza teşekkürlerimi arz ediyorum devletimiz adına" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dua edilerek konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi. Sonrasında Konya Konteyner Kent'e yerleştirilen Hataylı depremzedeler için düzenlenen iftar programı ve çocuklar için etkinlikler gerçekleştirildi.