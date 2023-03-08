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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Hatay’da 1.500 depremzede kadına kuaför hizmeti

Hatay’da 1.500 depremzede kadına kuaför hizmeti
TEMSA Kadınlar Günü dolayısıyla "Önce Sen" projesini hayata geçirdi. Sabancı Vakfı, CarrefourSA ve Adana Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Adana ve Mersin'den bölgeye ulaştırılan 100 kuaför ve bakım uzmanı, kurulan özbakım çadırında Hatay'daki depremzede kadınlara hizmet verdi. Yaklaşık 1.500 kadın, kendilerine ayrılan kabinlerde, diledikleri kişisel bakım hizmetinden ücretsiz olarak faydalandı. TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan, "Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiğimiz bu projeyle, bölgede yaraların sarılmasına bir nebze bile katkıda bulunduysak ne mutlu bize" dedi.
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Hatay’da 1.500 depremzede kadına kuaför hizmeti
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