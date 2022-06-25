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Giriş Tarihi: 26.6.2022

Havacılığın yönetimi Türk’e emanet

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havacılığın yönetimi Türk’e emanet
İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Haziranda 5 uluslararası kurum tarafından çeşitli dallarda ödüllendirilen İstanbul Havalimanı, İnsan Kaynakları (İK) politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmalarındaki başarıları ile de en son ACI Europe tarafından iki ödüle layık görüldü.

BÜYÜK BIR SORUMLULUK
185 ülkede bin 950 havalimanını bünyesinde ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor. ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden Samsunlu "Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor" dedi. Samsunlu, ACI World'de 28 temsilciden biri oldu.
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Havacılığın yönetimi Türk’e emanet
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