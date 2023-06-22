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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Havada ve karada bayram hareketliliği

Havada ve karada bayram hareketliliği
9 günlük Kurban Bayramı'nda yaşanan seyahat hareketliliği hem havalimanlarına hem de otogarlara yansıdı. 23 Haziran-3 Temmuz döneminde uçak biletlerinde ve otel rezervasyonlarında artışlar yaşanıyor. Bu dönemde yurt içi uçak bileti satışlarında önceki aya göre yüzde 320, yurtdışı satışlarında ise yüzde 174 artış gerçekleşti. Otel rezervasyonlarındaki yükseliş şu anda yüzde 70'e ulaşırken, bu oranın artması bekleniyor. Araç kiralamada sektöründe de büyük hareketlilik yaşanıyor. Bu dönemde Enuygun'dan ilk kez araç kiralayanların oranı yüzde 81 olurken, kiralamaların yüzde 80'i havaalanından ve ortalama 6 gün olarak yapıldı. Otobüs yolculuklarının bayram tatilinde en çok İstanbul- Esenler çıkışlı olacağı görüldü.

OTOGAR TIKLIM TIKLIM
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda cuma ve cumartesi günü sefer sayılarının günlük 2 bine kadar yaklaşacağını bildirdi. Özcan, cuma gününden bu yana seferler sayılarında bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, "İstanbul Otogarı'ndan 20 Haziran Salı 1.474 sefer yapıldı. 21 Haziran Çarşamba sefer sayısı 1.500'ü geçer. Cuma ve cumartesi sefer sayısı günlük 2 bin olur. Otobüsler dolu, yer yok" dedi.

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Havada ve karada bayram hareketliliği
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