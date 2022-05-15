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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Havada yük trafiğinde çıta 4.1 milyon tona yükseldi

Havada yük trafiğinde çıta 4.1 milyon tona yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl 3.4 milyon tonu geçen hava yolu yük trafiğinde beklentileri revize ederek, bu yıl için 4.1 milyon ton, 2024 için de 5.1 milyon ton taşıma hedefi koydu. Böylece üç yılda taşınacak yük miktarında yüzde 48.9'luk artış hedeflendi. Yük trafiği kargo, posta ve bagajdan oluşuyor. Bu kapsamda, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 711 bin tonu bulan Türkiye geneli havalimanlarında taşınmış kargo miktarının da bu yıl 1 milyon 693 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl 1 milyon 802 bin ton kargonun yüklenip boşaltılması öngörülen havalimanlarında, 2024'te yüzde 9.2 artışla 1 milyon 868 bin 355 ton kargo trafiği tahmin ediliyor.
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Havada yük trafiğinde çıta 4.1 milyon tona yükseldi
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