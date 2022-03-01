Havalimanında aylık taksi çalıştırma bedeli 14 bin liraya yükseldi

İzmir Adnan Menderes Havalimanında bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesini Muğla'da faaliyet gösteren ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir'e alan kooperatif kazandı. Kooperatifin taksi başına aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verdiği ihalede, 45 yıldır İzmir'de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle ihaleden çekildi. 1977 yılında kurulan İzmirli kooperatifin geçtiğimiz yıl taksi başına aylık 1500 TL bedel ödediği ifade edilirken. Yapılan ihaleyle bu bedel 10 bin TL'nin üzerine çıkmış oldu. Kooperatif olarak uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın taşımasını gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Biz burada ne olduğunu, ne kadar para kazanıldığını biliyoruz. Burada çıkılan ihaleyi, bizim fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle çekildiğimiz 10 bin TL üzeri muhammen bedel ile şehir dışından gelerek isim değiştiren ve başka bir havalimanında taahhüdünü yerine getiremeyen kooperatif kazandı. Tabii ki herkesin ihaleye girme hakkı var ancak 10 bin lira bedelin ödenmesi mümkün değil. Kooperatif masraflarıyla birlikte bu 14 bin lirayı buluyor. 14 bin lira para vereceksiniz, burada 1 ay çalışıp kendi geçiminizi de sağlayacaksınız. Bu esnafın yapacağı bir iş değil teknik olarak mümkün de değil " dedi.

"14 BİN LİRA ÜCRETİN ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İhalede belirli bir noktadan sonra çekildiklerini söyleyen Anık, "Bu paraları ödemek zordur. Hiçbir esnaf meslektaşım maceraya atılmayı düşünmesin. Burada çalışan 74 esnafımız var. Yıllardır bunların ödedikleri ücretler belli. 14 bin lira ücretin ödenmesi mümkün değil. Bir hevesle buraya yatırım yapan biri olursa yarın pişman olacağını düşünüyorum. Aylık 1500 TL ödenen bir yerde bugün 14 bin TL ödemeye kalkarsanız bu işin içinden çıkılmaz" dedi.

"HAVALİMANINDA TAKSİ NE KADAR KAZANIYOR BİLİYORUZ"

Anık, "Odamızın kurmuş olduğu Türkiye'de eşi benzeri olmayan taksi takip sistemimiz ile İzmir'de ve havalimanında bulunan tüm taksilerin günlük, aylık, yıllık ne kadar kazandığını görebiliyoruz. Bunun daha akaryakıt gideri personel gideri var araç bakım masrafı var" dedi. Anık "Esnaf kardeşlerime buradan sesleniyorum bir hevesle havalimanında çalışacağım diyerek gel sana indirim yaptık gel sonra ödersin diyenlere inanmasınlar bize gelip danışmadan hiçbir yere kayıt olmasınlar imza atmasınlar. Esnaf kardeşlerimiz odamıza gelsinler bizden doğru bilgiyi alsınlar" diye konuştu. İhaleyle ilgili tüm kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Anık, bununla ilgili gerekli yerlere başvuruda bulunacaklarını da kaydetti.