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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Havayolu ile taşıma 2 milyon tona dayandı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Havayolu ile taşıma 2 milyon tona dayandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havacılık sektörümüzdeki büyüme devam ediyor. Havayolu kargo trafiği, 2023 ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre toplam yüzde 1.6 artış gösterdi" dedi.
Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Yılın ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023'ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1.6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise yüzde 6 artış hedefliyoruz." Uraloğlu, havayolu kargo trafiğinin yük taşımacılığında artışına ilişkin nedenlerin başında hız ve güvenliğin geldiğini belirtti.
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Havayolu ile taşıma 2 milyon tona dayandı
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