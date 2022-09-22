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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Haydi D&R’a çantaları doldurmaya

Haydi D&R’a çantaları doldurmaya
KÜLTÜR, sanat ve eğlencenin adresi D&R, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlı seçenekleriyle A'dan Z'ye okul alışverişinin de değişmez adresi olmaya devam ediyor. Okul alışverişi için kapılarını açan D&R, öğrencilere okul için gerekli olan zengin çeşit ve bol seçenekle birçok markanın lisanslı ürününü ve kırtasiye ihtiyaçlarını tek noktadan, güvenle ve avantajlı fiyatlarla karşılanmasını sağlayıp, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Çanta, defter, kalem ve boyama ürünleri gibi öğrencilerin en temel ihtiyaçları ve daha fazlası, D&R mağazalarında tüm öğrencilerin hayatlarına renk katıyor. maya hazırlanıyor. Uygun fiyatlarıyla fark yaratan D&R, tüm okul çantalarında yüzde 40'a varan indirim fırsatı öğrenciler kadar velileri de mutlu ediyor. D&R'in fırsatlarla dolu kampanyasının 30 Eylül'e kadar süreceği bildirildi
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