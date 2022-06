Hayvan üreticisinden vatandaşlara uyarı: Ellerini çabuk tutsunlar

Kurban Bayramı'na kısa zaman kalırken hayvan üreticisi ve çiftlik işletme sahibi Cengiz Can, bu seneki hayvan satış piyasası ve hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.



BU SENE CANLI KİLOGRAM FİYATI 70 LİRA CİVARINDA



Hayvan üreticisi ve çiftlik işletme sahibi Cengiz Can, "Geçen seneki piyasamız canlı kilogram satışlarımız 33 lira ile 35 lira arasıydı. Bu sene canlı kilogram fiyatlarımız 65 lira ile 70 lira arasında. Bu ücretin içinde bizim çiftliğimizde kesim ve parçalama ücreti dahildir. Canlı hayvanda yüzde 100 bir fiyat artışı var. Biz daha önce hayvan pazarlarında mal satıyorduk. Hayvan pazarlarında insanlar nerde keseceklerine dair bir arayış içerisindelerdi. Biz de düşündük böyle bir sistem kurduk. Çiftliğimizde 3 adet kesimhanemiz var. Müşteri geliyor buraya, bayramın 1. günü kesim numarası ve randevu saati veriyoruz. Hayvanı kesiliyor, kaç hisse varsa eşit şekilde tartıp müşterimize sunuyoruz" dedi.



"MÜŞTERİMİZ KURBANLIĞI NE KADAR ERKEN ALIRSA O KADAR AVANTAJLI OLUR"



Cengiz Can, "Bu sene çiftliğimizde yüzde 70 civarında hayvanlarımızı sattık. Bu sene piyasada biraz sıkıntı var. Müşterimiz kurbanlığı ne kadar erken alırsa o kadar avantajlı olur. Çünkü pazarlara az sayıda mal geleceğini tahmin ediyoruz. Bayramdan 2 ay önce talepler başlıyor. Biz de o zaman satışlara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKVET SORGULAMA SİSTEMİNDEN HAYVANLARI KONTROL EDEBİLİRLER"



Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme sahibi Cengiz Can, "Vatandaşın büyükbaş alırken hayvanın dişine dikkat etmesi lazım. Hayvanın resmi şekilde gelip gelmediği, veteriner hekimlerde ve küpede sorgulama sistemi mevcut. Bu sistemden hayvanlarını kontrol edebilirler. Bir de hayvanın yaşı önemlidir. Hasta olmaması, kör veya topal olmaması gerekir. Hayvana baktığımız zaman tüylüyse, gelişmemişse o hayvanda bir sıkıntı vardır. Hayvanın ağzını açıp da bakabilirler" diye ekledi.