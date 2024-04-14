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Giriş Tarihi: 14.4.2024 13:14

Hazine 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

AA
Hazine 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ile tahvil ihalesi gerçekleştirecek, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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Hazine 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
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