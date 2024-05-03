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Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:53

Hazine 4 ihale gerçekleştirecek

Hazine haftaya 4 ihale yapacak, 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

AA
Hazine 4 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi, 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

7 Mayıs'taki ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

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Hazine 4 ihale gerçekleştirecek
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