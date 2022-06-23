Hazine Bonosu Nedir? Borsa Terimi Olarak Hazine Bonosu Ne Anlama Gelir?

Türkiye Cumhuriyeti'nde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmakta olan hazine bonosu; çeşitli ülkelerde ise farklı isimlerle çıkarılmaktadır. Çeşitli özellikleri bulunan hazine bonosunun hem amacını hem de kelime anlamını bilmek oldukça elzem olacaktır. Dilerseniz, borsa terimi olarak hazine bonosu ne anlama gelir? Sorusunun cevaplarını birlikte inceleyelim...

Hazine Bonosu Nedir?

Hazine bonosu; Dünya üzerindeki çeşitli devletlerin kısa vadeli ekonomik ihtiyaçlarını finanse etmek için bir sene ya da bir seneden daha az vadeler ile birlikte verilen borçlanma araçları olarak bilinmektedir. Hazine bonoları, devlet güvencesindedir ve bununla birlikte, getiriye, yüksek likiditeye sahip ola, riski olmayan yatırım araçlarıdır. Hazine bonosu; Türkiye Cumhuriyeti'nde T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılmaktadır.

Bütçe açıklarının belirli zamanlar aralıklarında karşılanması ve hazinenin geçici olarak para ihtiyacının halledilmesi sebebiyle ihraç edilmektedir. İhraçlar, T.C.M.B aracılığı ile halka arz ya da ihale yöntemi şekliyle Hazine tarafından yapılmaktadır. Ayrıca hazine bonosu alım ve satım süreçleri ve işlemleri, çeşitli bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir. Devlete ait olan bonolar, fon olarak da ifade edilebilmektedir.

Hazine Bonosu Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan ''hazine''; para ya da kıymetli eşya konulan yer, kasa, depo, saklama alanı anlamlarına gelmektedir. ''Bono'' kelimesi ise İtalyanca kökenli olarak bilinmektedir ve belirli bir zamanın ardından, belli paranın, belirli olan tarafa ödenecek olmasını belirtmekte olan senet anlamına gelmektedir.

Hazine bonosu; devletin kısa vadeli olan borçlarına kısa zaman içerisinde fon sağlaması ile satılmakta olan senetler olarak bilinmektedir. Hazine bonosunda en fazla bir sene vadeye sahip olunabilir. Hazine bonosu, kısa vadeli olarak ve de riski bulunmayan bir yatırım enstrümanı olarak açıklanmaktadır.

Vadesi bir seneden daha kısa borçlanma enstrümanı olduğu için getirisi az olarak bilinmektedir. Yatırımcı, vadenin sonunda nakdi faiz getirisiyle beraber elde etmektedir. Piyasa içerisinde riski olmayan bir getiri sağlamakta olan yatırım enstrümanı hazine bonosu olarak bilinmektedir. Devlete borç vererek, düşük vergi fırsatından faydalanmak isteyen ve risk almak istemeyen kişiler için hazine bonolarına yatırım yapmak oldukça doğru bir tercih ve karar olacaktır.