Hazine, dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraç edecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, ABD doları cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.

Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD doları olacak ve senetler 1.000 ABD doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Açıklamada, "ABD doları cinsi DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 24 Ağustos 2023 Perşembe günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (25 Ağustos 2023 Cuma) en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır" denildi.