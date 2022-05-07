Hazine garantili kredilere talep yağdı

Reel sektör Hazine destekli kefalet sistemine büyük ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart sonu itibarıyla 465 bin 640 firmaya sistem kapsamında 607 milyar 788 milyon lira kredi kullandırıldığını açıkladı. Bakan Nebati, tarımsal üretim için kullandırılan Hazine faiz destekli kredi bakiyesinin şubat sonu itibarıyla 103 milyar liraya ulaştığını belirtti.İşletmelerin, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak acıyla yeniden yapılandırılan Kredi Garanti Fonu kefalet sisteminin kapsamını genişletirken, esnaf için musluklar açıldı. Bu yıl 28 milyar, gelecek yıl 30 milyar, 2024'te da 32 milyar olmak üzere toplam 90 milyarlık kredi kullandırılacak.Türkiye Ekonomi Modeli ile üretimi, ihracatı ve yatırımları odağına alan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Bakan Nebati, "Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek; üretim, ihracat ve istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz. Böylece cari açık sorununun kalıcı olarak çözülmesi, orta gelir tuzağının aşılması ve ülkemizin küresel değer zincirlerinden aldığı payın artırılması hedefleniyoruz" dedi. Nebati, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla Temmuz 2018'den Mart 2022 sonuna kadar kredi desteği verilen işletme sayısının da 344 bin 643 olduğunu söyledi.Bakan Nebati, sağlanan istikrar ortamı ile birlikte kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının yerini daha geleneksel araçlara bırakmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımları eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ettiklerini belirtti.