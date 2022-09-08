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Giriş Tarihi: 8.9.2022 14:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta’da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslar için kente gelen Nebati, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Aydın Baruş ile görüşen Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Üzüm Çarşısı'na geçen Nebati, burada esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşlarla da sohbet eden Nebati, bir tatlıcıda gazetecilere tatlı ikram etti. Bakan Nebati, kentteki gül ürünleri satışı yapan dükkanları da gezdi.

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Nebati, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
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