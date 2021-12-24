Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: üç günde finansal istikrar sağladık

Türkiye
Ekonomi Modeli'ni anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, "Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde finansal istikrarı sağladık. Düne kadar yüksek faiz
kesin çözümdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu" dedi. Bakan Nebati, döviz kurundaki düşüşü değerlendirirken, "Pazartesi gününe kadar köpüktü, köpük gidiyor" diye konuştu. Bir TV kanalında konuşan Bakan Nebati, şu mesajları verdi:
ALTYAPI TAMAMLANDI:
Çünkü dünyada egemen güçler var. Biz bize öğretilmiş şeyleri yapmaktan vazgeçmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Biz demokratik gelenekleri olan, serbest piyasaya inanan, kambiyo
rejimine sıkı sıkı bağlı olan ve bu geleneği de sürdüren bir modeli ortaya koyuyoruz. Çünkü altyapımız dolu. Altyapıyı tamamlamış şekilde geliyoruz.
SICAK PARA DEĞİL YATIRIM:
Modelimiz; yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir. Sıcak paradan ziyade doğudan yatırımın gelmesini istiyoruz. Sıcak parayla dilediğiniz şekilde manipüle edebiliyorsunuz, ülke iktidarlarını tehdit edebilecek boyuta gelebiliyor. Biz bu yolu kapatıyoruz.
FAİZ DİYENLERE TOKAT GİBİ YANIT:
Düne kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Yüksek faiz söylemi de aslında öğretilmiş bir yanlıştır. Düşük cari açıkla yüksek büyüme gerçekleştirebiliriz. Üç günde finansal istikrarı sağladık. Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.
PROJE KREDİLERİ GELİYOR:
Proje kredileri geliyor. Yüksek katma değerli, üretim geliştirilecek. Bir paradigma değişikliği yaptık. Bankaların proje bankacılığını anlaması gerekiyor.
KÖPÜK HIZLA GİDECEK:
Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü, köpük gidiyor. Şimdi köpük gidiyor, optimal noktaya kendisi ulaşacaktır. Bireysel yatırımcılar ihanete varan yorumlara kulak asmasın. Türkiye elindeki her türlü enstrümanı kullanır. Bireysel yatırımcılar söylentilere kulak asmasın. Son üç günde olan büyük dönüşümün gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda daha hızlı şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz.
HIZLI DEĞİŞİM GÖRÜLECEK:
Yaza kalmadan çok hızlı bir değişimi göreceğiz. Güven geldi, itibarımız yeterli, önümüzdeki sürece bakış açısı belli. Türkiye'nin her alanda tecrübesi var. Dolayısıyla bu yazdan itibaren hızlı bir şekilde dönüşümü göreceğiz.
HAZİNE'YE NEGATİF YÜKÜ YOK:
(Kur korumalı TL mevduatı uygulaması) Hazine'ye negatif yükünün olması mümkün değil. Kur korumalı TL mevduatta alt limit bir lira üst limit yok. Uygulamaya tüm bankalarımız katılıyor. Özel bankalar dolarizasyondan memnun değiller. Özel banka yöneticilerinden teşekkür alıyoruz. Dövizdeki köpükten yanan küçük yatırımcı oldu.
MEMUR VE EMEKLİYE ZAM:
MEMURUMUZU bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek.
DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ RAFLARA YANSIYACAK:
FIYATLARDAKI düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız.