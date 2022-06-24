Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuştu

150 MİLYAR LİRAYA ULAŞAN 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİYORUZ

Son dönemde selektif kredi politikasında yeni kredi paketlerini uygulamaya aldıklarını belirten Bakan Nebati, "Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Son dönemdeki selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ile 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Finansmana erişim ile ilgili attığımız adımlara ek olarak vergi kanunlarında da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık. İhracat yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik, asgari ücreti vergi dışı bıraktık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat bedellerinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle ihracatçılarımızın iadelerini çok daha kolay bir şekilde almalarının önünü açmış olduk" dedi.