Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Nebati, sürdürdüklerini belirten Bakan Nebati, 5 aydır evlerde kullanılan doğalgazın yüzde 81'inin, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın ise yüzde 25'ni sübvanse ettiklerini söyledi.
Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den 8'e indirdiklerini anımsatan Nebati, "Geçtiğimiz haftalarda Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışların yasal zemin çerçevesinde yüzde 25 ile sınırlanmasına karar verdik. Böylece vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarından koruma yönünde önemli bir adım daha attık. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ilgili kurumlarla alacağımız proaktif kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecini destekliyoruz diye konuştu. "
150 MİLYAR LİRAYA ULAŞAN 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİYORUZ
Son dönemde selektif kredi politikasında yeni kredi paketlerini uygulamaya aldıklarını belirten Bakan Nebati, "Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 2022 yılı başında toplam 60 milyar lira kefalet limitiyle 3 farklı KGF paketini yürürlüğe koyduk. Son dönemdeki selektif kredi politikamıza yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar liraya ulaşan, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ile 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Finansmana erişim ile ilgili attığımız adımlara ek olarak vergi kanunlarında da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptık. İhracat yapan şirketlerin kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik, asgari ücreti vergi dışı bıraktık. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat bedellerinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Böylelikle ihracatçılarımızın iadelerini çok daha kolay bir şekilde almalarının önünü açmış olduk" dedi.
"21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ TÜRKİYE"
Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin çok işi işler yaptığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Bizler çok iyi işler yapıyoruz. Hep beraber dışişlerimiz, ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü. Bunu kimse değiştiremez. Bizler sıradan insanlar değiliz, bizler küçük hesapların adamı hiç değiliz.
Tam tersine bizler, çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın inançlı ve kararlı torunlarıyız. Biz, bastığımız yerleri toprak diyerek geçmeyen insanlarız. Kalbi bayrağımızın aşkıyla çarpan, bu toprakları abad etmek için tüm gayretini gösteren insanımızın önüne, geçmişte duvar gibi dikilen bürokratik engeller artık geri gelmemek üzere yıkılmıştır. İnsanımızın refahı için hiçbir somut çaba sarf etmeden, ülkemizin bütün başarılarının üzerini örtmeye çalışarak, sabah akşam karamsarlık bulutları yaymaktan başka iş bilmeyenleri hepimiz görüyor ve biliyoruz. İyimseriz, iyimser olmaya devam edeceğiz"