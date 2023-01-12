Bakan Nebati açıkladı: Memura ilave zam ek bordro olarak yansıyacak!

Memur ve emekliye yüzde 30 zam Meclis'ten geçerken, zamlı maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi yayınlandıktan sonra hesaplara geçecek. Geçen yıl olduğu gibi 15 Ocak tarihine yetişmemesi durumunda farklar bordro olarak yansıyacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memura ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da yatırılacağını bildirdi.
HAZİNE GENELGESİ BEKLENİYOR
Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Bakanlık genelgesi yayınlanacak.
BAKAN NEBATİ: FARKLAR YATACAK
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2.9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız" denildi. Geçen yılın başında da ilave zam bordroya yansıtılmıştır.