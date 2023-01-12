Bakan Nebati açıkladı: Memura ilave zam ek bordro olarak yansıyacak!

BAKAN NEBATİ: FARKLAR YATACAK

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2.9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız" denildi. Geçen yılın başında da ilave zam bordroya yansıtılmıştır.