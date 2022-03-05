Hazine’den firmalara hak ediş desteği geldi

Hazine
ve Maliye Bakanlığı, kamuya iş yapan müteahhitlere, firmalara ödemelerde kolaylık sağlayan önemli bir adım attı. İşi tamamlayıp hak ediş alma aşamasına gelen, ancak alamayan firmaların vergi borçları bekleyen ödenekten düşecek. Böylece firmaların geciken ödenek nedeniyle vergi borcuna faiz işlemeyecek, yeni ihalelere de rahatça katılabilme yolu açılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
" yürürlüğe girdi. Buna göre, hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçen vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme yapılabilecek. Ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin esaslar bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye yetkili olacak. Düzenlemeyle hem kamu alacağı hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacak hem de hak sahiplerinin ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle vergiye faiz işlemeyecek. Firmaların vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetleri önlenmiş olacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
UYGULAMAYLA Karayolları
, DSİ
, özel
bütçeli idarelere iş yapan firmalar nefes alacak. Örneğin karayollarına ihale ile iş yapan müteahhit işi tamamlayıp hak ediş alma aşamasına geldi, yasal diğer yükümlülükler ve süreç tamamlandı. Ancak kurumda ödemeyi yapacak ödenek ve nakit para henüz yok. Firmanın vergi borcu var ve faiz işliyor ya da firma yeni ihaleye gireceği için vergi borcunu ödemesi gerekiyor. Firma, vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belgeyle kuruma başvuracak. Borca tekabül eden ödenek ve nakit tamamlanarak kurum tarafından vergi dairesine aktarılacak. Firmanın borcu ödenmiş olacak.