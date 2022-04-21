Hazine’den imalat sektörüne KDV desteği

HAZİNEve Maliye Bakanlığı imal ettiği malı doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV iadesinde kolaylık sağladı. Bu firmaların ihracat tesliminde yüklendiği KDV tutarına bakılmadan ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarıyla sınırlı olarak iade hakkı sağlanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğle sektör ayırımı yapılan imalat edilen malları doğrudan ihraç eden imalatçıların KDV iade işlemleri kolaylaştırıldı. Düzenleme1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanacak. "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması" ile kayıt dışılıkla mücadele kapsamında demir çelik sektörü de 1 Mayıs'tan itibaren tevkifat kapsamına alınacak. Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun demir-çelik ve alaşımı ürünler giriyor.Mükelleflerin iade taleplerinin vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilmesinde uygulanan 5 bin lira tutarındaki sınır, 10 bin liraya çıkartılıyor.