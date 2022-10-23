Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen ihracat rekoru geldi: 9 ayda 16 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Eylül 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 17 artarak 188,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 252,6 milyar doları aştı.

Eylül 2021'de 1 milyar 942 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 0,7 azalışla 1 milyar 928 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN YÜKSEK OCAK-EYLÜL İHRACATI GERÇEKLEŞTİ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Eylül 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 16 milyar 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,4 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 144 milyon dolarla Bursa ve 114 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 16,1 milyar dolarlık ihracatın 11,1 milyar doları İstanbul'dan, 1,4 milyar doları Bursa'dan ve 1,1 milyar doları da İzmir'den gerçekleştirildi.

SEKTÖR, 9 AYDA EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 296 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 245 milyon dolarla İspanya ve 197 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-eylül döneminde ise Almanya'ya 2,8 milyar dolar, İspanya'ya 2 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1,1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 258 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 189 milyar dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 9 ayında AB ülkelerine 9,9 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 179 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,5 pay aldı.

Bu yılın 9 ayında ise 213 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.