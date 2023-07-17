Haziranda bütçe açığı 219.6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48.2 artarak 268 milyar 225 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 130 artışla 487 milyar 862 milyon liraya ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48.6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya çıktı.Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 101.7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi. Geçen yıl haziranda 18 milyar 290 milyon lira olan faiz dışı açığın, bu yılın aynı ayında 182 milyar 263 milyon lira olduğu belirlendi. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Haziran 2022'ye göre yüzde 51.4 artarak 231 milyar 158 milyon liraya çıktı. Vergi gelirleri, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 55 artarak 1.6 trilyon liraya ulaştı.