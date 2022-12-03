Hedef 100 bin ton! Türkiye’de kivi üretimi artıyor

"ÖZELLİKLE BOŞ ARAZİLERİN KİVİ İLE DOLDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

Arazisi müsait ve su sorunu olmayan üreticilere kivi bahçesi kurmaları çağrısında bulunan Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık bahçelerinin sökülmesini istemiyoruz. Özellikle boş arazilerin kivi ile doldurulmasını talep ediyoruz. Çünkü kivinin geleceği oldukça parlak. Bölgemizin hava şartları ve toprak yapısı bu ürünün yetişmesi için oldukça uygun. Kivi halen hazır kozmetik, pasta sektörü ve meyve suyu fabrikalarında çok ciddi şekilde tercih ediliyor. Hem aroma hem de kalite yönünden kivi meyvesi buraların vazgeçilmez ürünü haline geldi."

Soydan, kivide rekoltenin gelecek yıl 100 bin tonu bulmasını beklediklerini, devlet destekleriyle kurulan tesisler sayesinde bu rakama rahat şekilde ulaşılacağını aktardı.

Üreticilerin devlet desteklerinden faydalanmasını isteyen Soydan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından son yıllarda kivi üreticilerine önemli destek verildiğinin altını çizdi.

Soydan, gelecek yıllarda üretimi daha da artacak kivide ihracatın gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.