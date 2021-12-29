Hedef 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir

Küresel salgın Kovid-19'un en çok etkilendiği sektörlerin başında turizm geldi. 2020 yılında dünyada seyahat hareketi adeta durma noktasına gelirken, 2021 yılında küçük de olsa hareketlenme başladı. Yeni döneme 2020 yılında güçlü bir çalışma yapan Türk turizm sektörü, 2021 yılını her ne kadar pandemi öncesine göre düşük kapatsa da başarıyla tamamladı. Turizm hedeflerini revize ederek 25 milyon turist sayısını 29 milyona çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı
, gelirde ise 24 milyar dolara ulaşmayı planlıyor. Bu yıl tarihinde bir ilke imza atarak İspanya'yı dahi geride bırakmayı başaran Türk turizm sektörü, 2022 yılına ise büyük umutlarla giriyor. 2022'de turizmde en yüksek rakamların yakalandığı 2019 yılına ulaşmayı hedefleyen sektör, 45 milyon ziyaretçi, 35 milyar dolar gelir öngörüyor.
TAKIM OYUNU SERGİLEDİK
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya turizminin eşi benzeri görülmemiş bir krizden geçtiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır
, "Biz bu süreçte kamu ve özel sektör olarak iyi bir takım oyunu sergileyerek omuz omuza çalıştık ve bunun da meyvelerini almaya başladık. Turizm tarihimizde ilk kez rakibimiz İspanya'yı geride bıraktık. 2020'de 12 milyar dolar olan turizm geliri bu yıl yüzde 100 artarak 24 milyar doları buldu. Üstelik sadece ziyaretçi sayısı ve turizm geliri artmadı; bizim için kritik önemde olan kişi başı geliri 647 dolardan 830 dolara çıktı" dedi. 2022 için tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini anlatan Çorabatır, "Turizmciler olarak 45 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 35 milyar dolar bekliyoruz" diye konuştu.
SEKTÖR DİJİTALLEŞME ATAĞINA GİRDİ
Pandeminin hem özel sektörde hem
kamuda kalıcı bir değişimi beraberinde getirdiğine dikkat çeken TÜROFED Başkanı Çorabatır, şunları anlattı: "Ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara ve dünyada yükselen turizm trendlerine odaklandık. Son iki yılda gerek salgın tedbirleri ve güvenli turizm alanında, gerekse turizm türlerinin ve pazarlarının çeşitlendirilmesi anlamında çok önemli çalışmalar yaptık. Akdeniz
'den Anadolu
'ya, Karadeniz
'den Ege
'ye binlerce üyemizle TÜROFED olarak teknoloji devi Google
ile sektörümüzün dijital dünyanın tüm olanaklarından faydalanması için tarihi bir ortaklığa imza attık. Çağın gereklilikleri doğrultusunda teknolojiye adaptasyon ve dijitalleşme alanında faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."
ÇEVRE VE DOĞA DOSTU TESİSLER
2022 yılı için hummalı bir çalışma başlattıklarını aktaran Çorabatır, "Turizmin 12 aya ve tüm Türkiye'ye yayılması amacıyla gastronomi başta olmak üzere kültür, spor, doğa, sağlık, kış turizmi gibi alanlara da yoğunlaşacağız. Muazzam Türk mutfağının yakın zamanda ülkemizi gastronomi turizminde tepeye taşıyacağına kuşkum yok. Turizmde çeşitliliği artırmak ve sürdürülebilir turizm için tesislerimizi tamamen doğa dostu hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.