Hedef orta ve üst gelir grubu

Türk Hazır Giyim ve Tekstil sektörleri dünyanın en büyük ekonomisi Amerika pazarında payını artırmak için güçbirliğine gitti. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), hazır giyimde dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'ye ortak bir ticaret heyeti düzenledi. New York'ta 'I of the World Örme Dokuma Ticaret Heyeti'ne katılan 42 hazır giyim ve tekstil firması, ABD'nin önde gelen alıcılarıyla bir araya geldi.İhracatta stratejik pazarlar arasında yer alan Amerika'da dört yıldır ticaret heyeti organize eden tekstil sektörüne bu yıl hazır giyim firmaları da katıldı. İki sektörden eşit katılım dikkat çekti.İki gün süren etkinlik boyunca 120'ye yakın Amerikalı şirketle Türk firmalarının üst düzey yöneticileri yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sabah'a temasları değerlendiren Türk şirketlerinin yöneticileri, "Bu buluşmaların ihracata etkisi oldukça yüksek. Polo Ralph Lauren, Ann Taylor, Calvin Klein gibi dev markaların yöneticileri görüşmelere katıldılar" dediler.İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz toplam üretim kapasitesi 82.4 milyar dolara ulaşan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ABD pazarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu ticaret heyetinin düzenlendiğini belirtti. Öksüz, şöyle devam etti: "Bu yıl 'I of the World' etkinliğimizi ilk defa tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. ABD'nin tekstil ithalatında Türkiye 8'inci sırada yer alıyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde ABD, en fazla tekstil ihracatı yaptığımız ülkeler arasında üçüncü sırada. Yakın zamanda hızla yükselterek vazgeçilmez olmayı hedefliyoruz."New York'taki iki günlük ticaret heyeti organizasyonunu değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin 2022'de 141.6 milyar dolarlık hazır giyim ve tekstil ürünü ithal ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu pazardaki payını rahatlıkla artırabilecek güçte olduğunu belirtti. Gültepe, "2022'de ABD'ye 1.7 milyar dolarlık hazır giyim ve tekstil ihracatı yaptık. Hedefimiz orta ve uzun vadede bu ABD'ye ihracatı 5 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla iplik, kumaş ve örme giyimde sekiz fasılda binden fazla üründe gümrük vergilerinin yaklaşık 10 puan artırılmasının firmaları zora sokacağını belirtti. Paşahan, ihracat pazarlarındaki resesyon nedeniyle zaten zorlandıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: "Artan maliyetlerden fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Kapasite kullanım oranları geriliyor. İstihdama büyük katkı sunan hazır giyim sektörünün kan kaybetmemesi lazım. Bu vergi aslında tekstil sektörünü de bizimle birlikte zora sokar. Çünkü biz toplamda bir değeriz; hazır giyim büyürse tekstil de büyür."