Hedefimiz global marka olmak

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 2021 yılında Türkiye'de Küçük Ev Aletleri (KEA) sektörünün yüzde 53.7 büyüme ile 14 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Kolbaşı, "Arzum olarak biz de bu dönemde hem Türkiye pazarında hem de globalde büyümemizi sürdürdük. Yıl sonunda gelirlerimizi yüzde 34.2'lik artışla 815 milyon TL'ye ulaştırdık. Net kârımızı ise yüzde 37.5'lik artışla 50 milyon TL'ye çıkardık. Öz kaynak büyüklüğümüz 175 milyon TL'yi aştı. GFK'nın verilerine göre pazar 2022'nin ilk üç aylık döneminde adette yüzde 6.5 ciroda ise yüzde 83.5 büyüme gösterdi. Hem Türkiye pazarında hem de globalde büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bugün küçük ev aletleri sektöründe adetsel pazar liderliğimizi, gıda hazırlama ve blendarda adetsel ve cirosal liderliğimizi koruduk. Pazarda ciro bazında ise beşinci sıradayız" diye konuştu.Arzum olarak Ar-Ge ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafına yoğunlaştıklarını söyleyen Kolbaşı, en büyük yatırımlarını markalarına yaptıklarını anlattı. Kolbaşı şöyle devam etti: "Odağımızı Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımıza çevirmemizin meyvesini hasılatımız içerisinde kendimize ait ürünlerin oranını artırarak ortaya koyuyoruz. Bu noktada, 2021 yılında kendi Ar-Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz ürünlerin toplam ürünlere oranı yüzde 43'e çıktı. Bu yıl, yurt dışındaki hedeflerimizin merkezine de; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi aldık. Bugün 60'tan fazla ülkede Arzum markalı ürünlerin kullanılması bize gurur veriyor."Kolbaşı, önümüzdeki dönemde global satışta büyümelerini sürdürmeyi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon odaklarını korumayı, Türk kahvesini dünyaya yayma misyonlarını sürdürmeyi, e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarına devam etmeyi ve tüketicileriyle aralarındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kolbaşı, şöyle devam etti: "55 yıllık deneyim, farklı kategorilerde dengeli ürün portföyü, çoklu ve yaygın satış kanalı, kuvvetli inovasyon kültürü, çevik ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri, farklı piyasa koşullarında stabil finansal performanstan oluşun dayanıklı iş modelimize devam edeceğiz. Yenilikçi uygulama ve ürünlerimizle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Küçük Ev Aletleri'nde adetsel liderliğimizi sürdürmek en önemli hedeflerimizden biri."