Hedefimiz pozitif iz bırakmak

TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu 2022 kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği" konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda dünya çapında telekomünikasyon sektörü adına yer aldı. Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Murat Erkan, "Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşıma sahibiz. Ürün ve servislerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik vizyonumuzu da çevreye, topluma ve işimize 'pozitif iz bırakma' olarak belirledik" dedi,